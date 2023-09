Serie C / Diretta Casertana-Benevento 0-0, LIVE Al Pinto si gioca il derby tra falchetti e stregoni

37' - C'è nervosismo in campo: ammoniti Toscano e Marotta dopo un battibecco

33' - Giallo anche per Pastina che atterra Tavernelli

26' - Ammonito Benedetti per fallo su Taurino

16' - Primo cambio Casertana: Carretta non riesce a proseguire l'incontro a causa di problemi fisici, al suo posto entra Taurino

5' - Mancino di Proietti, Paleari respinge la minaccia

3' - Partenza aggressiva da parte della Casertana

1' - Comincia la partita

Casertana-Benevento 0-0, il tabellino

Casertana (4-3-3): Venturi; Paglino, Celiento, Sciacca, Fabbri; Damian, Proietti, Toscano; Carretta (16'pt Taurino), Tavernelli, Curcio. A disp.: Marfella, Trematerra, Matese, Galletta, Casoli, Del Prete, Turchetta, Montalto, Anastasio, Cadili. All.: Cangelosi

Benevento (3-5-2): Paleari; Berra, Pastina, Benedetti; El Kaouakibi, Simonetti, Talia, Pinato, Masciangelo; Marotta, Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Karic, Kubica, Agnello, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti. All.: Andreoletti

Arbitro: Caldera di Como. Assistenti: D'Angelo e Parisi. Quarto ufficiale: Silvestri

Note: Ammoniti Benedetti, Pastina, Marotta, Toscano

Casertana-Benevento, il prepartita

Al Pinto di Caserta si affrontano Casertana e Benevento. Per i rossoblu si tratta dell'esordio stagionale, dopo aver saltato le prime due partite in seguito al ripescaggio in Serie C. La Strega è reduce dalla vittoria con la Virtus Francavilla, con l'obiettivo di dare continuità al primo acuto della stagione. Torna il derby tra le due formazioni campane al Pinto, a distanza di quasi otto anni dall'ultima volta.