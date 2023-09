Sky e il derby ad intermittenza Trasmissione sofferta dal Pinto, solo nella ripresa le cose sono andate un po' meglio

Verrebbe di dire ironicamente: “bentornata serie C”. Assistendo ieri sera alla partita del Pinto su Sky più di uno avrà maledetto quella caduta in terza serie. La Lega di C in fondo è riuscita a dare un servizio importante per un campionato che coinvolge tutta l'Italia, ma dovrebbe chiedere a Sky di utilizzare migliori attrezzature se non vorrà ritrovarsi con migliaia di contenziosi. Il derby di Caserta, al di là della luce fioca dei riflettori come nelle ricorrenze di novembre, almeno inizialmente è stato visto solo da chi era allo stadio. Per lo più ha fatto da sfondo al video la dicitura “Ci scusiamo per l'interruzione”. Molti hanno ironizzato: “Di questa partita non riusciamo ancora a vedere tre minuti di fila”. Qualcuno ha messo insieme il “papocchio” del Gos e la pessima trasmissione di Sky, qualcun altro ha usato un tono sarcastico: “Evidentemente per la C Sky utilizza ancora le attrezzature di Tele+”.

Nel secondo tempo, così come il Benevento, le cose sono leggermente migliorate. Le interruzioni sono stati minori e un po' di partita s'è riuscita a vedere. D'accordo, il pubblico della C non è (quantitativamente) quello della A e della B, ma paga ugualmente in euro. Sarà il caso di aggiustare le cose per il futuro, perché l'utenza che paga va sempre rispettata.