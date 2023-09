Benevento, Berra: "Stiamo diventando un gruppo unito" Le parole del difensore giallorosso a Ottogol: "Vivo la città e fa piacere la passione dei tifosi"

Ospite esclusivo di Ottogol, Filippo Berra si è espresso dopo il pareggio rimediato dal Benevento sul campo della Casertana: "La prestazione è stata importante, peccato per il gol mancato. Sapevamo che la Casertana sarebbe partita molto forte, l'abbiamo preparata così. Nella ripresa siamo venuti fuori, avremmo potuto vincerla ma non ci siamo riusciti. Questa è una categoria particolare, ogni squadra ha una partenza diversa: il mister ci guiderà al meglio".

Berra ha poi proseguito: "Vivo la città, tanti ragazzi ci hanno fermati per strada chiedendoci selfie e autografi: questo fa piacere. Ci sono stati compagni di squadra distratti dalle voci di mercato, ora sono con noi e stanno dando il massimo. Stiamo diventando un gruppo unito e questo è molto importante. Il match col Taranto? Oggi abbiamo analizzato la partita con la Casertana, da domani prepareremo la partita di giovedì. In queste partite sarà importante l'atteggiamento, poi sono convinto che in casa il pubblico ci aiuterà".