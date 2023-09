Capuano e la conferenza disertata a Benevento: "Non sono alle loro dipendenze" Le dichiarazioni del tecnico del Taranto sull’episodio avvenuto al Vigorito

Il Taranto domani sarà di scena in casa del Monterosi. Il tecnico Capuano, nel corso della conferenza stampa, è tornato sull'argomento che l'ha visto disertare il post gara con i giornalisti dopo la sfida di Benevento: “Io sono una persona educata, chi ha scritto determinate cose è un maleducato, non so nemmeno chi perché non leggo. Sono stato trentasei minuti ad aspettare per entrare in conferenza. Da quando faccio questo mestiere, tutte le partite che ho giocato in casa ho sempre fatto per secondo la conferenza, soprattutto quando ci sono quattro ore di pullman da fare. Non è una questione di vittoria o di sconfitta. Se a Benevento o Madrid pensano che uno possa essere alle dipendenze di altri, dico che hanno sbagliato, senza polemiche”.