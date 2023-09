Benevento, Terranova salta il match col Brindisi Ad annunciarlo è stato Andreoletti in conferenza stampa

Tra gli assenti del match con il Brindisi, in programma domani sera alle 20:45 a Picerno, non ci sarà Emanuele Terranova. Il centrale difensivo ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori dalla lista dei convocati. Ad annunciarlo è stato Andreoletti nel corso della conferenza stampa di questa mattina:

"Terranova ha avuto un piccolo problema muscolare, non credo sia qualcosa di serio. Difficilmente sarà a disposizione per domani. Spero e credo che non sarà qualcosa di troppo serio".