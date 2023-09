Serie C / Diretta Brindisi-Benevento 0-0, LIVE Al Druso di Picerno c'è la sfida tra pugliesi e sanniti per la quinta giornata di campionato

9' - Il Benevento fa girare la palla

5' - I giallorossi contestano un tocco di mano in area Moretti, per l'arbitro non c'è nulla

1' - Dopo neanche quaranta secondi si accascia al suolo Karic: si valuta la sua condizione

1' - Comincia Brindisi-Benevento

0' - Si osserva un minuto di silenzio per la morte di Giorgio Napolitano

0' - Entrano le squadre in campo

Brindisi-Benevento 0-0, il tabellino

Brindisi (4-3-3): Saio; Valenti; Cappelletti, Bizzotto, Nicolao; Cancelli, Malaccari, Ceesay; Lombardi, Moretti, Albertini. A disp.: Albertazzi, Vona, Monti, Gorzelewski, Bunino, Petrucci, Mazia, Bellucci, Fall, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Galano, Ganz. All.: Danucci

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Talia, Pinato, Masciangelo; Karic, Tello; Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Marotta, Ciano, Simonetti, Agazzi, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Carfora, Rossi, Bolsius. All.: Andreoletti

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Giuggioli di Grosseto e Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Giordano di Matera

Brindisi-Benevento, il prepartita

Allo stadio Druso di Picerno si affrontano Brindisi e Benevento per la quinta giornata del campionato di Serie C. L'impianto sportivo lucano è chiuso al pubblico, con la compagine pugliese che è stata costretta a emigrare a causa dell'inagibilità dello stadio Iacovone di Taranto.