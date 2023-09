Benevento, Andreoletti: "Vittoria che dà un segnale al campionato" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo il match del Curcio

Ecco le parole di Andreoletti al termine della vittoria ottenuta a Picerno contro il Brindisi: "Il risultato di oggi è la cosa più positiva. Sapevamo che portare a casa i tre punti voleva dire dare un segnale al campionato. Per quanto riguarda la prestazione, possiamo fare sicuramente meglio. Siamo stati meno brillante nei duelli, ma quando non riesci a portarla a casa con il gioco, devi riuscirci in un altro modo. Cresceremo dal punto di vista tecnico, sono certo che potremo dire la nostra".

"Sappiamo quanto diventa pericoloso non chiudere le partite. Ci lavoriamo molto su questo, per adesso ci sta andando bene ma è un qualcosa che nel calcio non può durare per molto. Dobbiamo chiudere le partite".

"Talia è un calciatore che sta facendo un qualcosa di incredibile, non deve montarsi la testa perché è un ragazzo che deve crescere. In questo momento è di sicuro affidamento per tutto il centrocampo. Agazzi? La sua presenza sarà molto positiva, può spostare gli equilibri. Il giorno che avremo tutti, il mio compito dalla panchina diventa molto più semplice".

"La cosa che mi dà conforto è che ci sono ampi margini di miglioramento. Crescendo in personalità, autostima e voglia di far girare la palla, potremo diventare una squadra molto competitiva. Non sarà facile, vedere la classifica adesso lascia il tempo che trova. Possiamo fare ancora meglio".

"I cambi? Per qualsiasi attaccante era complicato entrare in una situazione del genere. Hanno fatto ciò che gli ho chiesto con grande abnegazione. Kubica ci ha dato struttura fisica. Benedetti non è entrato benissimo, sono convinto che è una certezza per questa squadra".