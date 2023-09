Il cuore della strega batte forte a Porta Rufina Lo storico Bar Donatiello è diventato una sorta di museo giallorosso

Come un vero e proprio club della strega nel cuore di Porta Rufina. Un locale, lo storico Bar Donatiello, che trasuda passione giallorossa, che accoglie i suoi clienti in una sorta di Santuario del calcio sannita. Magliette storiche, stemmi, fotografie, pezzi di autentico antiquariato, nell'ambito, però, di una passione sempre attuale. Fermarsi da Carmine è diventato un rito, anche per chi non ha neanche da consumare un caffè o un amaro. E' il gusto di dare uno sguardo alle tante cose che fanno da autentici affreschi alle pareti. E spesso da lì passano per un saluto anche gli atleti giallorossi. Una foto, due chiacchiere e l'auspicio che portino il Benevento sempre più in alto. Uno degli ultimi a stringere le mani di questi intramontabili “vecchi Cucs” è stato Davide Agazzi, bergamasco dal cuore giallorosso. Foto di rito e l'in bocca al lupo per un esordio sempre più prossimo nelle file della Strega.