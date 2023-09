Il doppio ex Zito: "Dico la mia su Benevento-Crotone. Che ricordi del Sannio" "In giallorosso ho trovato un'ambiente fantastico e un presidente innamorato"

Tra i doppi ex di Benevento-Crotone c'è anche Antonio Zito. Il calciatore partenopeo ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2010/2011, dopo aver vissuto un'esperienza proprio con i pitagorici. Sulla sfida del Vigorito, si è espresso così: "Per la Strega è una fase di adattamento, mentre il Crotone è reduce da un'annata di esperienza vissuta in Serie C e proverà senza dubbio a vincere il campionato. Il Benevento ha sicuramente una squadra competitiva per arrivare fino in fondo e sarà importante superare questo scoglio iniziale della categoria. Si affrontano due ottime rose".

Zito ha ricordato con affetto la stagione vissuta nel Sannio: "Sono stato benissimo sia a Benevento che a Crotone. Non posso fare altro che ringraziare le due società ed entrambe le città perché mi hanno dato l'opportunità di fornire il mio contributo in realtà importanti. Dell'esperienza giallorossa ricordo la passione di un presidente innamorato che aveva come obiettivo la Serie A. Ho assistito, purtroppo, alla scomparsa di Ciro Vigorito. Oreste ha senza alcun dubbio realizzato il sogno del fratello e questa è stata una bella cosa. L'ambiente di Benevento è molto caloroso. In quegli anni c'erano tantissime persone allo stadio, con un'atmosfera fantastica. Dovrebbe essere sempre così, per far sì che i calciatori diano il meglio".

Zito ha chiuso nel parlare delle difficoltà della C: "La volontà di sacrificarsi incide tanto. In questo campionato c'è la qualità, ma sicuramente è molto importante l'intensità. Se una squadra non è favorita, con la mentalità e l'intensità può mettere in difficoltà chiunque".