Benevento, Andreoletti e gli ingredienti giusti per affrontare il Foggia Cresce l'attesa per il big match di giovedì in programma allo Zaccheria

Il Benevento è proiettato al match di giovedì con il Foggia. I giallorossi hanno svolto un lavoro pomeridiano, così come domani quando si ritroveranno sul manto erboso dell'Imbriani. Per mercoledì è prevista la rifinitura, con successiva tappa all'Hotel Europa di Venticano. Nella mattinata di giovedì è prevista la partenza per la città pugliese, con i giallorossi che dovranno fare a meno della propria tifoseria a causa delle limitazioni imposte ai sostenitori della Strega.

Foggia-Benevento e le parole di Andreoletti

Andreoletti ha messo così in risalto l'importanza del match dello Zaccheria: "Sarà una sfida complicata per tantissimi aspetti, sia per l'ambiente che troveremo e sia perché affronteremo un avversario non banale. Ci teniamo a fare bella figura, affrontiamo una squadra tra le favorite alla vittoria finale perché ha un organico di tutto rispetto. Ci arriviamo con lo spirito giusto e con grande umiltà. Andremo allo Zaccheria per una partita importantissima, cercando di lasciare tutte le energie sul campo come stiamo facendo dall'inizio. Se riusciremo ad abbinare l'umiltà e l'intensità alla qualità del gioco, allora sono convinto che aumenteranno le possibilità di fare qualcosa di positivo in una trasferta che può sembrare proibitiva".