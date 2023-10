Serie C / Diretta Benevento-Potenza, LIVE Al Vigorito c'è il posticipo dell'undicesima giornata

Benevento-Potenza, il prepartita

Al Vigorito c'è il posticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie C tra Benevento e Potenza. I giallorossi, reduci dal pareggio maturato allo Zaccheria con il Foggia, sono alla ricerca del successo per restare sulla scia di Juve Stabia e Avellino. Il Potenza è in ripresa (quattro punti nelle ultime due partite) e ha l'ambizione di conquistare un risultato positivo sul terreno di gioco del Vigorito.