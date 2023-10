Benevento, Andreoletti: "Prestazione positiva, dobbiamo migliorare in una cosa" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo la vittoria con il Potenza

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine del match vinto dal Benevento contro il Potenza al Vigorito: "E' stato un risultato non scontato. Sono molto soddisfatto, anche se il risultato poteva essere più largo. La prestazione è stata di ottimo livello, i ragazzi hanno interpretato bene nel primo tempo. Nella ripresa dovevamo verticalizzare di più. Dobbiamo migliorare nel chiudere le partite, anche perché può succedere di tutto in una sfida che questa sera non è mai stata in discussione. Sono un allenatore giovanissimo, una caratteristica importante è quella di potenziare i calciatori che hai a disposizione senza fossilizzarsi troppo. Sono convinto che andando avanti potremo giocare con più elementi offensivi, ma ora non mi interessa essere bello. A Benevento conta vincere le partite".

Questo Benevento sta avendo continuità nei risultati.

"Neanche nelle più rosee aspettative potevamo pensare di aver raggiunto questo livello sia in termini di gioco che di classifica. La squadra sta facendo qualcosa di interessante, siamo propositivi e stiamo cominciando anche a utilizzare il tiro da fuori. L'unica situazione di miglioramento è quella di chiudere le partite, altrimenti si rischia di compromettere tutto".

Cosa ne pensa dei singoli?

"Non mi piace mai parlare dei singoli, ma Agazzi è in crescita e ci sta dando un'ottima quadra. Con Talia compone una coppia di livello. Di Masciangelo sono contento, all'inizio ha vissuto un momento non ottimale dal punto di vista psicologico ma adesso è un'arma in più. Si merita il gol, la maglia da titolare non gliel'ha regalata nessuno. Improta è stato positivo, quel ruolo gli calza a pennello. Penso che non sia una questione di destra o sinistra. Ciciretti per noi è importantissimo, ha un tocco di palla straordinario. La condizione è indietro, lo sapevamo. In questo momento mi riempie d'orgoglio averlo messo in campo. Sentire il boato del pubblico al suo ingresso ha aiutato anche la squadra".

Domenica c'è il Messina.

"Sarà insidiosa, è scontato dirlo. Dobbiamo essere sul pezzo tutti i giorni per fare qualcosa di importante. I ragazzi si meritano questa vittoria, la strada è quella giusta".