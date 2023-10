Benevento, Ciciretti: "Che gioia il ritorno, aspettavo da tanto questo momento" L'attaccante giallorosso entusiasta dopo il successo con il Potenza

Subito dopo il triplice fischio di Benevento-Potenza, Amato Ciciretti ha commentato così l'esordio stagionale con la maglia giallorossa: "Aspettavo questo momento da un po', sono molto felice. Devo acquisire condizione, oggi ho giocato uno spezzone di partita che è ciò che mi manca. Acquisendo la condizione è normale che viene fuori la qualità. Sono contentissimo anche del successo. Il gruppo? Quello di anni fa era diverso. Oggi ci sono dei giovani e noi esperti dobbiamo aiutarli, ma anche questo è uno spogliatoio unito e fatto da tanti ragazzi che si vogliono bene. Fare un paragone con il gruppo vecchio non va bene. Ricordo che con Auteri facemmo fatica inizialmente per i carichi di lavoro, infatti le sue squadre vengono fuori sempre dopo. Oggi abbiamo più punti rispetto a quell'annata a questo punto della stagione. Siamo messi meglio in classifica, questo è certo".

"Abbiamo fatto dei passi in avanti a livello conclusivo rispetto alle scorse uscite. Abbiamo fatto una grande partita, l'unico rammarico è quello di non averla chiusa prima. Basta un episodio che riapre una partita. Loro oggi hanno fatto poco e niente, il merito è del mister e dei ragazzi".