Benevento, Masciangelo: "Messo alle spalle momento difficile, ora sono felice" La gioia dell'autore del gol che ha permesso alla Strega di vincere con il Potenza

Autore del gol che ha deciso Benevento-Potenza, Masciangelo si è espresso così subito dopo il triplice fischio: "Stavo cercando questo gol da tempo. Sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra. Sarebbe sempre bello giocare, lavoro in settimana per farmi trovare al massimo della forma. L'importante è essere pronto sotto tutti i punti di vista. Ero reduce da un periodo tosto, l'anno scorso ho rimediato un infortunio complicato a Palermo. Oggi mi sento benissimo, ne sono felice. Non vedo l'ora di dare un contributo ai miei compagni. Siamo compatti e coesi, lo si vede chiaramente in campo. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, c'è grande attaccamento da parte di tutti: questa è una cosa fondamentale per puntare in alto".

"Sono felice della posizione in cui ho giocato oggi, mi ci trovo molto bene. Mi sono divertito. Sono un ragazzo molto duttile che si mette al servizio della squadra".

"Abbiamo creato molto. Se l'avessimo concretizzato altre occasioni sarebbe stato meglio, l'importante è aver portato punti a casa".