Il Benevento celebra Halloween, selfie e autografi con Marotta e Ciciretti L'evento si è tenuto questa sera presso lo store ufficiale di via del Pomerio

Serata particolare e attesa da parte degli appassionati tifosi della Strega. In occasione della festa di Halloween, il Benevento Store di via del Pomerio è stato il luogo in cui i sostenitori giallorossi hanno riabbracciato i propri beniamini, a poche ore dalla vittoria con il Potenza. Presenti Ciciretti e Marotta che hanno aspettato pazientemente tutti per poter scattare foto ricordo e per firmare le maglie da gioco del Benevento Calcio.

Marotta e Ciciretti riabbracciano i tifosi

Un momento atteso perché mancava da tempo, con qualche tifoso che ha salutato anche con una certa emozione i due calciatori che sono tra gli idoli della piazza per la storica promozione conquistata nel 2016, la prima del Benevento in Serie B. La serata è trascorsa tra selfie e autografi, ma anche i più piccoli hanno avuto modo di essere protagonisti attraverso dei trucchi a tema Halloween che li ha visti immergersi ancora più a fondo nella ricorrenza tipicamente anglosassone. Ovviamente, i presenti hanno avuto modo di apprezzare anche il Benevento Store stesso, il quale offriva una vasta scontistica su tutto il materiale, a partire dalla ambite maglie da gioco.