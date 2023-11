Messina-Benevento, ecco l'arbitro del match Designato il direttore di gara della sfida che si giocherà al San Filippo

Sarà Emanuele Frascaro della sezione di Firenze a dirigere il match tra Messina e Benevento, in programma domenica alle 18:30. Il direttore di gara non ha precedenti con i giallorossi. Quinto anno in Lega Pro, ha diretto 41 incontri in terza serie, caratterizzati da 14 successi interni, 18 pareggi e 9 affermazioni esterne. Frascaro sarà coadiuvato dagli assistenti Dell'Orco di Policoro e Decorato di Cosenza. Il quarto uomo sarà Dania di Milano.