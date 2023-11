Benevento, è la migliore partenza in Serie C con Vigorito? Scopri il dato La statistica che riguarda l'ottimo approccio della squadra di Andreoletti

I ventidue punti conquistati dal Benevento di Andreoletti rappresentano un biglietto da visita importante su come la squadra ha approcciato al campionato di Serie C. In tanti hanno dato la Strega tra le favorite assolute per la promozione, vuoi per blasone e per forza economica, ma in pochi hanno tenuto in considerazione le enormi problematiche che soprattutto Andreoletti ha dovuto affrontare nel corso della preparazione estiva, quando ha lavorato con una rosa sfilacciata e con tanti elementi pronti ad andare via. In poco tempo, il tecnico ha trovato una coesione importante, grazie anche al supporto del direttore tecnico Carli che vigila su tutti gli aspetti che riguardano la rosa.

Benevento, è la migliore partenza di sempre?

La risposta è no. Se si considerano le stagioni vissute in Serie C nell'era Vigorito, la squadra di Andreoletti si piazza al secondo posto, dietro a quella di Brini della stagione 2014/2015. Quel Benevento conquistò 25 punti, terminando poi il campionato dietro alla Salernitana e con la sconfitta nei play off col Como. Dopo Andreoleti c'è Agatino Cuttone che racimolò 21 punti dopo 11 giornate. La Strega di Auteri, quella che ha ottenuto la promozione in Serie B, ne fece 19 di punti in questo punto della stagione. Al di là dei dati statistici, appare evidente che i cavalli di razza si vedranno alla fine della corsa.

Le prime undici giornate in Serie C dell'era Vigorito:

2008/2009: 19 punti

2009/2010: 17 punti

2010/2011: 21 punti

2011/2012: 15 punti

2012/2013: 14 punti

2013/2014: 14 punti

2014/2015: 25 punti

2015/2016: 19 punti

2023/2024: 22 punti