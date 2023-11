Pastina e Talia, la "meglio gioventù" del Benevento I due giallorossi sono tra i più presenti fino a questo momento

È stato un inizio ben al di sopra delle aspettative per Pastina e Talia. I due giovani giallorossi, entrambi prodotti del vivaio sannita, si sono rivelati delle pedine inamovibili dello scacchiere di Matteo Andreoletti. I numeri sono abbastanza chiari: Pastina e Talia sono tra i calciatori di movimento più presenti in assoluto. Al comando di questa lista c'è Berra, poi seguono i due giovani che hanno racimolato, rispettivamente, 966 e 956 minuti sul terreno di gioco, partendo sempre da titolari.

Le ottime prove dei due giovani giallorossi

Pastina era finito sulla graticola nella passata stagione, in un momento di sconforto generale per la retrocessione in Serie C. Il centrale difensivo fu messo ai margini da Agostinelli, al quale non piacquero i suoi atteggiamenti. Dopo un colloquio significativo avvenuto in estate, Carli gli ha dato fiducia. Si è rivelata una scelta giusta, una sorta di "nuovo acquisto" di un certo spessore per la retroguardia sannita. Pastina è stato usato sia come centrale che da braccetto, con quest'ultima posizione che si è rivelata una spina nel fianco per il Potenza grazie ai suoi insidiosi cross che hanno messo più volte in difficoltà la retroguardia di Lerda. Di Talia, invece, si è già detto tanto: il centrocampista è il faro della manovra giallorossa, visto che gioca come un veterano e ha messo in mostra un rendimento piuttosto alto in ogni partita in cui è sceso in campo. Un valore aggiunto per Andreoletti, con le prestazioni di Talia che sono destinate a crescere di pari passo con il compagno di reparto Agazzi, la cui condizione è in netto miglioramento. Insomma, il Benevento si gode "la meglio gioventù" della sua rosa, alla quale si è affidato totalmente in questo importante inizio di campionato.