Serie C, chi ha sempre giocato finora? Ci sono un giallorosso e pochi altri Tra i calciatori di movimento è presente un difensore del Benevento in questa statistica

Dopo undici giornate di campionato, cominciano a venire fuori i valori delle squadre che sono in lotta nel girone C di Serie C. Non solo, è interessante notare anche il minutaggio dei singoli calciatori che mette in evidenza quanto siano importanti nell'economia di una squadra.

Chi è il calciatore del Benevento sempre presente?

Escludendo i portieri, sono prevalentemente i difensori quelli che fino a questo momento non hanno saltato neanche un minuto di gioco. In questa cerchia ristretta c'è anche un calciatore del Benevento, ovvero Filippo Berra. L'ex Sudtirol è premiato dalla sua duttilità, considerato che può essere impiegato sia come terzino che come centrale. Con Andreoletti si sta rivelando un elemento prezioso da braccetto nella difesa a tre, come testimoniato dal fatto che il tecnico giallorosso non ne ha mai fatto a meno.

Gli altri stacanovisti in Serie C

Tra gli altri stacanovisti del girone meridionale di Serie C, ci sono Monteagudo della Virtus Francavilla, Rocchi del Latina, Sbraga del Potenza, Baldi, Bachini e Belich della Juve Stabia, oltre a Blodett del Sorrento, Caldore del Giugliano e Antonini del Taranto.