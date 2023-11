Il Benevento annuncia gli allenamenti a porte aperte: i dettagli La novità partirà dalla prossima settimana

Tornano gli allenamenti a porte aperte. Ad annunciarlo è stato il Benevento Calcio attraverso una nota ufficiale. I cancelli dell'Imbriani si apriranno una volta a settimana, con il club giallorosso che di volta in volta renderà noto il giorno e l'orario. Una notizia particolarmente attesa da parte dei sostenitori che potranno vedere all'opera la truppa di Andreoletti anche nelle sedute e non solo in partita.

Porte aperte, il comunicato

Il Benevento Calcio comunica a tutti i tifosi giallorossi e agli Organi di informazione che, a partire dalla prossima settimana, sarà possibile assistere alle sedute di allenamento della prima squadra. Ogni inizio settimana, sul nostro sito e su tutti i canali ufficiali verrà indicata la data e l'orario dell'allenamento a porte aperte in base al programma settimanale.