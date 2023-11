Il Benevento torna in Sicilia: il bilancio degli ultimi 10 anni sull'isola Il dato in vista del match di domani tra la squadra di Andreoletti e il Messina

Il Benevento torna in Sicilia a distanza di poco più di sei mesi dall'ultima volta. Il 22 aprile scorso, infatti, la Strega guidata da Agostinelli impattò al Barbera col Palermo per 1-1. Ma qual è il bilancio dei match giocati dai giallorossi sull'isola negli ultimi dieci anni? Scopriamolo insieme.

Com'è il bilancio del Benevento in Sicilia?

L'analisi parte dal 12 dicembre 2014, quando il Benevento pareggiò in casa del Messina col punteggio di 1-1. Poi sono arrivati due successi consecutivi nella stagione della promozione in Serie B, ottenuti contro Catania (1-3) e Messina (0-5). Sono gli ultimi due acuti sull'isola, visto che i restanti precedenti sono stati avari di affermazioni per la Strega. Dopo aver festeggiato la promozione tra i cadetti, il Benevento di Auteri chiuse il campionato ad Agrigento, pareggiando 1-1. In Serie B si contano le sconfitte in casa del Trapani nel 2016 e nel 2020, così come i due pareggi col Palermo (0-0 e 1-1). Il bilancio, comunque, è in perfetta parità: in otto incontri, il Benevento ha ottenuto due vittorie e quattro pareggi. Sono state due, invece, le sconfitte.