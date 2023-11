Benevento, Terranova assente con il Messina: il motivo Le ragioni dell'indisponibilità del centrale difensivo giallorosso

Terranova non è presente tra i convocati di Andreoletti per il match di domani tra Messina e Benevento. Il centrale difensivo non è partito con la squadra alla volta della Sicilia a causa di un motivo ben preciso.

Terranova assente, cosa è successo?

Terranova ha rimediato un infortunio che non gli permetterà di essere presente al San Filippo di Messina. Nello specifico, si tratta di un problema di lombalgia acuta con contrattura dei muscoli paravertebrali. La condizione di Terranova verrà attentamente valutata nei prossimi giorni, in modo da definire se potrà essere convocabile per la sfida del prossimo 13 novembre, in programma al Vigorito contro il Giugliano.