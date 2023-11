Messina "terra avara", ma due ricordi sono indelebili per la strega La finale di Lecce e il 5 a 0 del 2016, nell'ultima partita disputata al San Filippo

(f.s.) Messina, terra avara per la strega. Su 13 partite disputate in riva allo stretto, i siciliani hanno vinto 8 volte, 4 sono stati i pareggi, una sola volta ha vinto la squadra sannita. Nella lunga storia di queste sfide iniziata nel lontano 46/47, persino un 5 a 2 per i messinesi al vecchio Celeste il 5 gennaio dell'86, in quella che fu la “saga degli ex”: per la strega doppietta di Lunerti, che coi peloritani aveva giocato, per il Messina due gol di Niccolò Napoli, uno di Luciano Orati, entrambi ex sanniti, e una doppietta di Schillaci, non ancora il “Totò” delle notti magiche, ma già implacabile sotto rete.

Eppure quando si nomina il Messina in casa giallorossa non si può che ricordarlo con un sorriso a trentadue denti. La squadra peloritana rievoca soprattutto due dolcissimi ricordi: quello relativo al 13 giugno '99, l'indimenticabile finale di Lecce con la squadra di Dellisanti promossa in C1 e quello dell'ultima sfida in terra di trinacria, il 16 gennaio del 2016, terminata con un inusitato 5 a 0, con la doppietta di Amato Ciciretti, i gol di Cissè, Del Pinto e di Alessandro Marotta, col famoso gesto dello “scorpione”. Due vittorie che di fatto mandano quasi nel dimenticatoio i precedenti poco lieti sul campo siciliano.

Il compiuto complessivo delle sfide tra Benevento e Messina dice che quella che si giocherà domani pomeriggio al “San Filippo-Franco Scoglio” sarà la 28a in campionato tra le due squadre. Precedenti dispari (27) proprio per via di quella finale a Lecce: complessivamente sono 8 le vittorie del Benevento, 10 quelle del Messina, 9 i pareggi. Inutile dire che che il fattore campo ha avuto spesso un ruolo decisivo con le 8 vittorie siciliane e le sei beneventane. Nei 76 anni di storia di questa sfida anche una vittoria a tavolino del Messina nel girone finale (per la promozione) del '47, con la squadra sannita al “verde” che rinunciò alla lunga trasferta siciliana dopo che la settimana prima aveva già a giocato a Messina contro l'altra squadra peloritana, il Giostra e aveva finito col perdere per 3 a 2. Altri tempi, non certo i migliori dal punto di vista economico.

Nella foto la squadra che tronfò a Messina il 16 gennaio del 2016: da sinistra Gori, Ciciretti, Cissè, Mattera, Lucioni, Melara, Del Pinto, Marotta, De Falco, Lopez, Pezzi.