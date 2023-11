Serie C / Diretta Messina-Benevento 0-0, LIVE Al San Filippo si sfidano siciliani e sanniti per la 12^ giornata di campionato

45' - Termina il primo tempo: Messina-Benevento 0-0

41' - Incrocio dei pali! Improta serve Ferrante che difende il pallone e calcia dal limite, la palla colpisce l'incrocio dei pali. Benevento vicinissimo al vantaggio alla sua prima occasione verso lo specchio della porta di Fumagalli

38' - Conclusione telefonata di Giunta: Paleari blocca facilmente

34’ - Giallo anche per Ortisi che atterra Talia

30' - Ammonito Talia per fallo su Emmausso: la decisione dell'arbitro è sembrata piuttosto esagerata

24’ - Sponda di Emmauso per Scafetta che ci prova dal limite: palla fuori

17' - Cross di Lia per Cavallo che va alla conclusione: facile parata di Paleari

10' - Ritmi lenti in questi primi dieci minuti. Meglio il Messina sotto il punto di vista del palleggio

6' - Prime fasi di studio tra le due squadre

1' - Comincia Messina-Benevento

0' - Entrano le squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Toscana

Messina-Benevento 0-0, il tabellino

Messina (4-3-3): Fumagalli; Lia, Polito, Manetta, Ortisi; Scafetta, Franco, Giunta; Emmausso, Plescia, Cavallo. A disp.: De Matteis, Di Bella, Darini, Pacciardi, Tropea, Salvo, Buffa, Frisenna, Ragusa, Zunno, Firenze, Luciani, Zammit. All.: Modica

Benevento (3-4-2-1); Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Improta, Talia, Agazzi, Masciangelo; Ciano, Karic; Ferrante. A disp.: Manfredini, Nunziante, Capellini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Bolsius, Pinato, Tello, Rillo, Viscardi, Masella, Carfora, Ciciretti, Marotta. All.: Andreoletti

Arbitro: Frascaro di Firenze. Assistenti: Dell'Orco di Policoro e Decorato di Cosenza. Quarto ufficiale: Dania di Milano

Note: Ammoniti Talia, Ortisi

Messina-Benevento, il prepartita

Al San Filippo c'è il match tra Messina e Benevento, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. I sanniti arrivano al match con i siciliani forti di ben dieci risultati utili consecutivi. La squadra di Modica, invece, è reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Taranto mercoledì scorso.