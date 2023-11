Benevento, Andreoletti: "A Messina vittoria importantissima" Le parole del tecnico giallorosso: "Dobbiamo chiudere le partite"

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine del match tra Benevento e Messina: “È una vittoria importantissima e molto complicata. Il Messina ci ha messo in difficoltà dal punto di vista dell'intensità, ma siamo stati stroardinari ancora una volta in difesa. Potevamo chiuderla prima, ma ci teniamo stretto questo secondo posto che è figlio degli undici risultati utili consecutivi. Nel primo tempo avevamo fatto una scelta conservativa, lavorando con tre centrocampista in fase di non possesso. È una scelta voluta. Nella ripresa li abbiamo presi alti, togliendogli certezze. A quel punto non siamo mai stati impensieriti dagli attacchi avversari".

Qual è il neo di questa squadra?

"Avremmo potuto vincere con qualche gol di scarto, è importante per gestire meglio le energie e per stare più tranquilli. In questo momento non ci stiamo riuscendo".

Il Benevento si sta rivelando solido in difesa.

"La difesa è una certezza. Non credo sia dettata da un eccesso di fase difensiva, mi fa piacere il fatto che riusciamo a concedere poco. Dobbiamo lavorare dal punto di vista offensivo perché non siamo stati bravi a chiudere la partita".

Quanto è importante Improta?

"Improta è un calciatore importantissimo. In quel ruolo ha le caratteristiche per fare bene perché ha gamba e qualità di giocate. Sta trovando continuità a destra, abbiamo trovato una buona quadratura. Sui quinti, con Masciangelo e Improta, abbiamo trovato due buone soluzioni":