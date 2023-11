Marotta: "Vittoria importante, su questo campo ci ha perso l'Avellino..." Le parole dell'attaccante del Benevento dopo il successo ottenuto sul Messina

Buona prestazione di Alessandro Marotta che ha parlato così nel post gara: "Sono contento di come ha giocato la squadra. L'unico neo è di non aver chiuso la gara, ma abbiamo trovato un portiere avversario che ha fatto degli interventi importanti. Parliamo di una squadra che ha fatto 8 clean sheet e viene da undici risultati utili. Dobbiamo essere felici di ciò che stiamo facendo, continuiamo così. Lo scorpione del 2016? Prima di entrare ci avevo pensato a quel precedente. Pensavo potesse andare meglio dal punto di vista personale, ma l'importante è il risultato su un campo in cui l'Avellino ci ha perso per far capire la difficoltà dell'avversario".

È stato il giusto rientro dopo la squalifica.

"Sono un uomo che vive di campo, con la squalifica ho causato un danno alla squadra. Ho cercato di essere presente e di dare una mano alla squadra. Quella espulsione è stata pazzesca e la mia prestazione credo che sia il giusto premio".