Benevento, Improta ritrova il sorriso: interrotto un lungo digiuno di gol Il tuttocampista giallorosso è stato decisivo nel match di Messina

Digiuno interrotto, con Improta che torna a sorridere. Il tuttocampista giallorosso è stato decisivo nel corso del match giocato a Messina, permettendo al Benevento di tornare a casa con tre punti di spessore dalla sfida del San Filippo.

Da quanto non segnava Improta?

Dopo l'estate turbolenta successiva alla retrocessione, nel corso della quale era stato indicato tra i sicuri partenti, Improta si è fatto apprezzare attraverso il lavoro svolto in ritiro, spingendo il direttore tecnico Carli a procedere con la conferma. Dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le prime cinque giornate, il calciatore di Pozzuoli si è preso sempre più la scena, ottenendo cinque maglie da titolare consecutive. Ieri è arrivato il gol che interrompe un digiuno piuttosto lungo: l'ultima volta che Improta è andato a segno, infatti, è stato in occasione della trasferta di Reggio Calabria del 27 novembre dello scorso anno. Per la cronaca, la sfida terminò con il punteggio di 2-2.