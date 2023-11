Benevento, Marotta insidia Ferrante: col Giugliano potrebbe essere la sua sfida L'attaccante giallorosso scalpita per scendere in campo dal primo minuto

L'ingresso di Marotta ha cambiato il volto alla sfida di Messina. El Diablo, recude da tre giornate di squalifica, è rientrato con l'entusiasmo a mille, mettendo più volte in difficoltà il portiere Fumagalli. Una prestazione che non è passata inosservata al tecnico Andreoletti, il quale potrebbe dargli una possibilità in occasione del derby con il Giugliano.

Con il Giugliano una maglia da titolare per Marotta?

È indubbio che Ferrante abbia bisogno di tirare un po' il fiato. L'italo-argentino ha mostrato una buona condizione, tant'è che si sacrifica tantissimo nelle due fasi della manovra giallorossa. Ma allo stesso tempo si contano per lui undici presenze consecutive da titolare, tra l'altro con l'espulsione di Marotta ha dovuto tirare la carretta in sfide ravvicinate di una certa intensità, come quelle giocate con Sorrento, Foggia e Potenza. Col Giugliano potrebbe esserci un avvicendamento, con Marotta che potrebbe tornare dal primo minuto a distanza di quasi due mesi dall'ultima volta in campionato, quando El Diablo scese in campo in casa della Casertana. Col Giugliano, inoltre, sarà la sua partita: è ancora vivo il ricordo del trasferimento lampo al Benevento, poche settimane dopo aver sposato il progetto del club di Mazzamauro. Una scelta di cuore quella della punta partenopea, non accettata dai tifosi gialloblù, come dimostrato dai mugugni del match di Coppa Italia, in cui Marotta ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori.