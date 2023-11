Giugliano fuori dalla Coppa: vince il Latina Ampio turn over per Bertotto che utilizza dei titolari solo lo squalificato Berman

Anche il Giugliano ha salutato la Coppa Italia. I tigrotti di Bertotto questo ppomeriggio si sono fatti infilare al De Cristofaro dal Latina (1-2). Sono andati per primi in vantaggio i pontini con un gol di Marino al 12' del primo tempo, il pareggio dei napoletani è arrivato al 17' della ripresa con Sorrentino. A 6 dalla fine Paganini ha siglato il gol del successo per i nerazzurri che così passano il turno. C'è da dire che Bertotto ha fatto un ampio turn over utilizzando dei cosiddetti titolari solo il centrale difensivo Berman che è squalificato in campionato. Poche in fondo le indicazioni per il prossimo derby di lunedì al Vigorito.