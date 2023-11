Benevento, porte aperte all'Imbriani: la Strega lavora in vista del Giugliano Berra non si è allenato con la squadra, ma c'è fiducia in vista del derby con il Giugliano

I cancelli dell'Imbriani sono stati aperti questo pomeriggio per la prima seduta a porte aperte stagionale. La squadra di Andreoletti, che si è già allenata questa mattina, ha intensificato il lavoro in vista del derby di lunedì con il Giugliano.

La seduta dei giallorossi in vista del Giugliano

La Strega ha prima effettuato degli esercizi di riscaldamento sul manto erboso dell'Imbriani, per poi passare a delle situazioni offensive con l'azione che si sviluppava sulle corsie esterne, con successiva partitella a campo ridotto a ritmi alti. Andreoletti ha lavorato con grande abbondanza, anche se non sono mancati degli assenti: Agnello ha lavorato a parte, mentre Berra non ha partecipato all'allenamento con il gruppo. Il difensore ha rimediato un risentimento al retto femorale in occasione del match col Messina e procede verso il recupero: c'è fiducia, in tal senso, per una sua presenza tra i convocati con il Giugliano. Ciciretti, invece, ha effettuato un lavoro atletico. Regolarmente presente Terranova che ha smaltito il dolore alla schiena che gli ha fatto saltare Messina. La preparazione del Benevento proseguirà domani con una mattutina, poi per sabato ci sarà una pomeridiana. Domenica, invece, è in programma la rifinitura prima della partenza per l'Hotel Europa di Venticano.