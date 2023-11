Confindustria e Benevento Calcio: l'iniziativa col Liceo Scientifico (LE FOTO) Gli studenti hanno fatto visita alla struttura giallorossa. Presenti Vigorito e il direttore Carli

Insieme. Per far conoscere ai più giovani il lavoro di chi dietro le quinte consente ai calciatori di andare in scena sul manto erboso del Ciro Vigorito. Stamani quei cancelli che rappresentano la strada verso il sogno giallorosso sono stati aperti agli studenti del Lice Scientifico “Rummo”. L'iniziativa è rientrata nell'ambito del Pmi Day “made” Confindustria. Con il compito affidato alle aziende di anticipare i tempi e di far assaporare il mondo del lavoro a coloro che sono chiamati sui banchi di scuola a rispolverare i testi di letteratura piuttosto che il teorema di Pitagora. Il messaggio è stato chiaro. L'esperienza “giallorossa” è stata apprezzata. Studenti emozionati di poter vedere i giocatori in allenamento, di calcare il manto erboso, di poter far visita agli spogliatoi, alla palestra e a tutte le strutture del Vigorito e dell'Imbriani. I collaboratori, tutti, hanno dedicato qualche ora ai ragazzi per spiegare il lavoro che c'è dietro a un evento sportivo. Il direttore Carli ha voluto parlare alla squadra. Attesa è stata la visita del presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Felice di avere una platea così giovane, determinato a premiare quell'entusiasmo così vivo da riempire uno stadio semivuoto. Impeccabile l'organizzazione del club manager Alessandro Cilento che ha messo in moto l'intera macchina organizzativa del Benevento. Momenti che avvalorano la teoria dello stare insieme come punto di partenza per crescere e gettare basi importanti in una città che merita di rifiorire evitando di portare i tanti giovani fuori da quelle mura longobarde che hanno fatto la storia. Ma che meritano il futuro.