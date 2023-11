Benevento-Giugliano, quanti incroci Si parla di ex, di beneventani "doc" e di sfide suggestive del recente passato

La sfida col Giugliano tra ex giallorossi e beneventani doc, incroci suggestivi tra presente e un passato ancora recente. Una sfida che torna per la terza volta in questa stagione, dopo l'amichevole del 20 agosto al De Cristofaro (3-1 per i giallorossi con i gol di Agnello, Ciano su rigore e Masciangelo) e l'incontro di Coppa del 4 ottobre (6-5 per i napoletani dopo il 2 a 2 finale e i calci di rigore).

Due precedenti nel campionato 98-99, quello che terminò con la finale play off di Lecce contro il Messina e la splendida promozione. Andata al Partenio di Avellino e 2-0 per il Giugliano (gol di Campilongo e Pisani), ritorno devastante al Vigorito: 6-1 per i giallorossi (Di Giulio, due gol di De Simone, Bertuccelli, Marra e Massaro). Quel giorno, in maglia gialloblù c'era, con la fascia di capitano sul braccio, Graziano Iscaro, recordman di presenze col Benevento.

Incroci che si perpetuano anche in questa stagione. A Giugliano ci sono l'ex Gennaro Scognamiglio, il sannita Walter Zullo, cresciuto nel vivaio giallorosso, e Carmine Giorgione, beneventano doc, ma mai transitato nella squadra della strega. Giorgione, che ha lasciato quest'anno l'Albinoleffe dopo 241 presenze e 26 gol in sette stagioni trascorse nella val seriana, affronterà per la seconda volta in carriera la squadra della sua città. La prima volta fu nel 2015-16 quando militava a Messina (c'era nel famoso 0-5 firmato da Ciciretti 2, Cissè, Del Pinto e Marotta).

L'ultimo protagonista atteso di questa sfida è Alessandro Marotta. Lui a Giugliano c'era andato in estate dopo l'esperienza di Viterbo. E contro il Benevento giocò anche l'amichevole del 20 agosto, quella in cui colpì per determinazione e voglia di essere protagonista il direttore Carli. Nacque così la trattativa e la decisione da parte dell'attaccante dei “Quartieri spagnoli” di vestire per la terza volta in carriera la maglia della strega.