Benevento, Ottogol eccezionalmente in onda martedì prossimo Vista la sfida col Giugliano sarà posticipata la trasmissione condotta da Sonia Lantella

Il programma del lunedì "Ottogol" in onda su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre, che affronta il cammino del Benevento Calcio cambia eccezionalmente giorno. Non andrà in onda lunedì prossimo considerando l'impegno della squadra sannita al Vigorito con il Giugliano ma ci sarà martedì 14 novembre alle 21. Non ci sarà alcun cambiamento permanente, Ottogol sarà posticipato al martedì solo quando la Strega scenderà in campo nel posticipo del lunedì. Dunque nuovo appuntamento con Ottogol: martedì 14 novembre alle 21. Granatissimi (approfondimento sulla Salernitana) andrà in onda lunedì 13 alle 21.