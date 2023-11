Serie C / Diretta Benevento-Giugliano 1-0, LIVE Al Vigorito il derby tra la squadra di Andreoletti e quella di Bertotto

45'+2' - Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo: Benevento-Giugliano 1-0

42' - Ci prova Giorgione dalla distanza: palla fuori

35' - Giugliano ancora una volta pericolosissimo: una punizione di De Sena si stampa sul palo

33' - Sul successivo corner, Menna colpisce il palo con un colpo di testa

33' - Calcio d'angolo di Berardocco, ci prova al volo De Sena con la palla che viene sporcata da una deviazione: Paleari, preso in controtempo, devia in angolo

30' - Conclusione di De Sena: palla fuori

20' - Ammoniti Pastina e Menna: animi un po' tesi soprattutto in occasione delle palle inattive di marca giallorossa. Le marcature del Giugliano sono molto aggressive

11' - Ammonito Yabre per fallo su Improta

7' - GOOL DEL BENEVENTO! Bella azione dei giallorossi con Ciano che allarga per Karic: il centrocampista si invola verso l'area del Giugliano e serve Marotta che con un preciso tap in realizza il gol del vantaggio

3' - Occasionissima Benevento: Masciangelo colpisce la traversa, sulla ribattuta Improta da pochi passi spedisce alto

1' - Comincia Benevento-Giugliano!

Benevento-Giugliano 1-0, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Improta, Talia, Agazzi, Masciangelo; Ciano, Karic; Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Ferrante, Pinato, Berra, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Tello, Bolsius, Ciciretti. All.: Andreoletti

Giugliano (4-3-3): Russo; Di Dio, Menna, Caldore, Yabre; De Rosa, Berardocco, Giorgione; Ciuferri, Salvemini, De Sena. A disp.: Baldi, Eyango, Scognamiglio, Bernardotto, Oyewale, Zullo, Gladestony, Vogiatzis, Rondinella, Aruta, Sorrentino, De Francesco, Oviszach, Stabile, Nocciolini. All.: Bertotto

Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Barberis di Collegno e Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Maccarini di Arezzo

Marcatore: 7'pt Marotta

Note: Ammoniti Yabre, Pastina, Menna. Minuti di recupero 2'pt

Benevento-Giugliano, il prepartita

Cresce l'attesa per il derby tra Benevento e Giugliano, in programma al Vigorito con fischio d'inizio fissato alle 20:45. I giallorossi, reduci dai successi con Messina e Potenza, puntano ai tre punti per provare ad agganciare il primato della classifica, considerata la concomitante sfida tra la capolista Juve Stabia e il Foggia. Non sarà facile, visto che sul manto erboso dell'impianto sportivo sannita ci sarà un Giugliano in netta ripresa, vittorioso sul Brindisi per 3-0 nella scorsa giornata di campionato.