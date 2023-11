Benevento, Andreoletti: "Dispiacere grande, buttati via tre punti nel finale" Il tecnico giallorosso ha commentato il pari maturato col Giugliano

Nel post gara di Benevento-Giugliano, Matteo Andreoletti ha commentato così il pari maturato al Vigorito: "Il dispiacere c'è perché a pochi minuti dalla partita abbiamo buttato tre punti. Ero consapevole della difficoltà dell'incontro, l'avversario è di qualità. Nel finale ci siamo spaccati in due, dispiace per l'episodio. Si tratta di un pareggio che dobbiamo tenerci stretti. Rispetto alle ultime partite abbiamo concesso un po' troppo, questo è vero. Mettere tanti calciatori offensivi rischia di compromettere questo aspetto. Ci allungavamo spesso, quando vai troppo in verticale è anche per l'atteggiamento degli avversari. Loro avevano calciatori rapidi che ci hanno messo in difficoltà. In difesa non siamo stati brillanti come le altre volte, non credo sia una questione di assenze. Berra sta facendo un campionato importante, ma chi lo sostituisce è di egual valore. Non siamo stati bravi a leggere la partita".

"Il primo tempo è stato a due facce. Ciò che è cambiato è stato l'atteggiamento del Giugliano. All'inizio ci permetteva di giocare, abbiamo fatto bene. Dopo il gol di Marotta sono venuti a prenderci altissimi, noi siamo stati bravi a reggere la pressione. Nella ripresa diventa una partita tattica, poi abbiamo preso gol nel finale che dispiace. Non siamo stati lucidi sotto porta, ma chi è entrato non credo che abbia fatto meno bene di chi era sul terreno di gioco".

"L'arbitraggio? Dobbiamo toglierci dalla testa questi aspetti, altrimenti siamo deboli. Se l'arbitro ha sbagliato, vuol dire che noi abbiamo sbagliato più di lui. Non sono aspetti che ci appartengono. Da domani si riparte per vedere cosa fare meglio, da qui si cresce".

"Un difensore in più? Stavamo facendo questa valutazione. Col senno di poi poteva essere una soluzione importante".

"Il Monopoli? Non ci sono partite da sottovalutare. Sarà un'altra battaglia, contro un'altra squadra che gioca bene a calcio. Dovremo essere più bravi degli avversari".