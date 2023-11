Benevento, Karic: "Siamo delusi, ma ci rifaremo" Il centrocampista giallorosso è stato l'autore del secondo gol della Strega

Autore del secondo gol del Benevento, Nermin Karic si è espresso così dopo il pari con il Giugliano: "Siamo delusi, ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Il campionato è una maratona, dobbiamo cercare di reagire subito. Sono convinto che faremo di tutto per rimediare a questo pareggio. L'arbitro? Ci sono state delle situazioni in area che mi sembravano punibili. Lui fa il suo, dobbiamo rispettarlo. Sicuramente c'è rammarico".

"Mi sto trovando bene come trequartista, cercherò di migliorare giorno dopo giorno in allenamento. A centrocampo riesco a coprire tanti ruoli, ultimamente mi piace molto la posizione che mi ha chiesto il mister. Sono a completa disposizione. Per me è importante dare una mano alla squadra".

"Ho l'abilità di rincorrere tanto, do una mano alla fase difensiva. Forse un trequartista normale non è orientato a farlo speso. Lo vedo solo come un bene, cerco di sfruttare le mie caratteristiche".