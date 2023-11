Benevento, El Kaouakibi: "Abbiamo rischiato per vincerla. Ora testa al Monopoli" Le dichiarazioni del difensore giallorosso dopo il pari col Giugliano

Subito dopo il triplice fischio di Benevento-Giugliano, El Kaouakibi ha raccontato le proprie impressioni sul pari rimediato al Vigorito: "Abbiamo concesso qualche occasione da gol in più rispetto alle ultime partite. I gol voglio rivederli bene, loro sono stati bravi ma potevamo fare sicuramente meglio. Cercheremo di studiarli al meglio per non sbagliare come fatto oggi. C'è grande rammarico. Verso la fine abbiamo rischiato di perderla. Sappiamo cosa vogliamo, adesso pensiamo alla sfida di Monopoli: dobbiamo cancellare questo pareggio e tornare quanto prima al successo".

"Quanto accaduto oggi ci deve servire per maturare come squadra. Ci siamo fatti prendere dalla foga di voler vincere, quindi abbiamo rischiato di più. La nostra forza è quella di rischiare, quindi penso che sia un bene questa voglia che abbiamo".

"Il ruolo di braccetto mi piace molto perché mi permette di attaccare quando c'è lo spazio. Devo migliorare in fase offensiva":