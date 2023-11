Benevento, questa sera torna Ottogol: i dettagli Focus sul pari col Giugliano. Inizio alle 21 su Ottochannel canale 16

Ottogol eccezionalmente di martedì. Stasera in studio il centrocampista del Benevento, Angelo Talia, il tecnico Andrea Agostinelli, l’ex giallorosso Giancarlo Zotti e il direttore sportivo Pompilio Capozzi. In collegamento Skype l’ex della Strega, Fabio Mazzeo.

Riflettori puntati sul pari casalingo contro il Giugliano e sulla presentazione della prossima gara contro il Monopoli.

Come sempre spazio all'interazione da casa. Puoi intervenire in diretta inviando sms o whatsapp al 342 8723977.

Appuntamento da non perdere alle 21 con Sonia Lantella e i suoi ospiti in diretta su OttoChannel, canale 16. E se sei fuori regione, seguici in streaming su OttoChannel.tv.