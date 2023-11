Benevento, testa al Monopoli dopo il pari col Giugliano: il programma di lavoro Giovedì ci sarà l'attesa seduta a porte aperte all'Imbriani

Seduta mattutina per il Benevento dopo il pari rimediato al Vigorito contro il Giugliano. Come da prassi, coloro che sono scesi in campo nel corso del derby hanno svolto un defaticante. Il mirino della squadra di Andreoletti è tutto rivolto al Monopoli, avversaria che troverà domenica al Veneziani. La preparazione dei giallorossi proseguirà domani e giovedì con una pomeridiana. Per venerdì è fissata una mattutina, così come sabato con successiva partenza per Monopoli con il bus societario. Andreoletti spera nel pieno recupero di Berra, il quale è rimasto in panchina col Giugliano a causa dell'infortunio rimediato in casa del Messina. Occhio al cartellino per Pastina: il centrale difensivo ha rimediato il quarto giallo, alla prossima ammonizione sarà squalificato. Designato, inoltre, anche l'arbitro del match: si tratta di Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Il Benevento ha reso noto il giorno in cui aprirà le porte dell'Imbriani: i tifosi potranno assistere all'allenamento nel pomeriggio di giovedì, a partire dalle ore 15.