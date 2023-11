Mazzeo: "La forza del Benevento non si è ancora vista" L'ex attaccante giallorosso: "Mi fa paura la Casertana per la lotta alla promozione"

Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex giallorosso Fabio Mazzeo ha parlato così del Benevento Calcio: "Sono state prese le pedine giuste, gli acquisti sono stati importanti. Riprendere Marotta è stata una mossa che condivido: in questa fase della sua carriera, era giusto che tornase dove si sente protagonista. Lo stesso vale per Ciciretti che ha solo bisogno di rimettersi fisicamente, Benevento è il posto giusto per lui. Non sta mancando nulla, il valore uscirà nel tempo. Carli ha fatto un ottimo lavoro, anche senza tanti proclami. Sono convinto che la forza di questa squadra non si è ancora vista. Talia? Lo vedo un calciatore pronto. Gli auguro di crescere e di non mollare mai".

Mazzeo ha ricordato gli anni vissuti a Benevento: "Nessuno pensava che potessimo vincere il campionato, abbiamo vissuto delle emozioni bellissime. A gennaio capimmo che si era formato un legame veramente forte tra noi e la città ci seguì. Ho la pelle d'oca mentre lo racconto. Se stato per andare via? Sì, a gennaio ebbi uno dei tanti screzi con Auteri, ma era un qualcosa che accadeva spesso perché il mister pretendeva tanto".

Mazzeo ha poi chiuso: "Il campionato è molto difficile. Mi aspettavo il Catania in un'altra posizione, ma devo dire che la Casertana mi fa più paura perché a calciatori maturi e abituati a vincere".