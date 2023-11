Benevento, Agostinelli su Ciano: "Non è in condizione" L'ex tecnico giallorosso è stato ospite di Ottogol

Ospite di Ottogol, Andrea Agostinelli si è soffermato sulla prestazione negativa di Ciano offerta contro il Giugliano: "Parliamo di un grande professionista. Parliamoci chiaro, non lo vedo in grande condizione. Penso che lo sappia perfettamente che da lui ci si attenda di più. Perché Andreoletti lo fa giocare? La questione è semplice. Ciano è uno di quei calciatori che potrebbero inventarti la giocata anche se stanno facendo male. Magari un allenatore sceglie di tenerlo in campo per questo, sacrificando chi sta giocando meglio ma che non ha i numeri per farti vincere la partita. Con il Giugliano, inoltre, chi è subentrato l'ha fatto al di sotto delle proprie possibilità".