Benevento, Talia carico: "A Monopoli sarà una battaglia" Le parole del centrocampista giallorosso a Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Angelo Talia ha commentato il pareggio rimediato dal Benevento contro il Giugliano al Vigorito: "A centrocampo eravamo un po' stanchi. Abbiamo cominciato la sfida con il piglio giusto, poi dopo il gol di Marotta siamo stati costretti ad abbassarci perché loro pressavano molto alti. Io e Agazzi abbiamo un po' accusato questa situazione. La mia sostituzione? Credo che il mister abbia preferito Agazzi perché più esperto. Siamo due centrocampisti diversi, io nasco da mezzala e quindi corro e lotto, mi piace molto avere la palla tra i piedi. Davide, invece, è più un regista".

Il mirino di Talia è tutto rivolto al Monopoli: "Sarà una battaglia. Il mister ha messo in risalto le qualità di questa squadra che condivido. Conosco bene questo girone, la trasferta di Monopoli non è affatto semplice. Andremo lì per vincere, questo è indubbio. Importante sarà l'apporto dei tifosi: loro sono fantastici, ci sostengono in maniera incredibile sia in casa che fuori".