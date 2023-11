Benevento, "ciak si gira": l'abbraccio allo Store tra i tifosi e i "registi" Firme e autografi in via del Pomerio con Kubica, Alfieri e Agazzi.

Secondo appuntamento al Benevento Calcio Store. Presso il punto vendita ufficiale di via del Pomerio, i giallorossi Kubica, Alfieri e Agazzi hanno abbracciato i tifosi. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello delle scorse settimane con Ciciretti e Marotta. Per l'occasione, sono stati fissati degli sconti piuttosto succulenti per il kit gara del Benevento Calcio griffato Nike GG Team Wear. Ovviamente, non sono mancati gli amanti della Strega che hanno fatto tappa in via del Pomerio per chiedere gli autografi ai tre centrocampisti e le classiche foto di rito. Gli eventi non terminano qui, anzi sono previsti degli appuntamenti fino al prossimo 20 dicembre. La prossima data da cerchiare in rosso è per il 23 novembre, quando al Benevento Store ci saranno Paleari, Manfredini e Nunziante.

Benevento, le parole di Agazzi

A margine dell'evento, Agazzi ha parlato così: "Sono iniziative che mettono in contatto la squadra con i tifosi. Lo Store è ciò che i tifosi cercano, vogliono le maglie e i gadget. Poi hanno la possibilità di incontrare i calciatori. Loro ci danno sempre una grande mano, è sempre giusto ricambiare questa fiducia. Per noi sono importanti".