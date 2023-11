I trent'anni del Club Shanghai, lo spettacolare abbraccio con il Benevento Serata da ricordare quella vissuta da uno dei gruppi di tifosi più longevi della piazza sannita

Era il 1993 quando il Club Shanghai è nato. Il Benevento era allenato da Boccolini e si apprestava a vincere il campionato Interregionale, approdando così alla tanto agognata C2. Tre decenni in cui la realtà sannita ha vissuto praticamente di tutto, fino ad arrivare per ben due volte in Serie A. Poi c'è stata la discesa, ma gli appassionati tifosi che si radunano sotto l'insegna del club nato in piazza San Modesto continuano ad amare questi colori come trent'anni fa. L'ha evidenziato il presidente Mario Corona, il quale per l'occasione ha ospitato presso la sede del club una delegazione del Benevento Calcio formata da Carli, Andreoletti, Marotta, Bolsius e Rillo. Importante la presenza di Alessandro Cilento che ha fatto da collante. Assente il presidente Vigorito per motivi di lavoro. Il massimo dirigente si è scusato, con la promessa di abbracciare i tifosi dello Shanghai in un'altra occasione.

Le emozioni del Benevento Calcio

L'arrivo dei tesserati ha acceso gli entusiasmi. Nessuna menzione al calcio giocato, solo tanta voglia di abbracciarsi e condividere la grande passione per i colori giallorossi. Le immagini del passato presenti nella colorata sede sociale (le varie promozioni, oltre alle maglie storiche tra cui quella di Imbriani) sono state ammirate da Carli e Andreoletti. Il direttore tecnico ha sottolineato: "Per noi è un piacere e un dovere essere qui. Ci state facendo lavorare con la massima serenità, quindi non abbiamo l'alibi di essere in un ambiente sbagliato. Vi ringraziamo per questo. L'unica cosa possiamo promettere è che ce la metteremo tutta. Anche a noi piace sognare". A fargli eco è stato il tecnico Andreoletti: "Vengo da una realtà diversa, queste occasioni mi permettono di conoscere meglio Benevento. Per noi è un piacere e un onore partecipare a simili iniziative. Stiamo lavorando tanto, vogliamo rendervi orgogliosi così come noi siamo orgogliosi di voi". A rappresentare l'intera squadra è stato Alessandro Marotta: "Per noi è molto importante legare il gruppo alla tifoseria. Lottiamo per lo stesso obiettivo. Ci state facendo lavorare in maniera serena, si percepisce grande entusiasmo. Noi ci siamo calati in questa categoria per fare bene, sperando di abbandonarla il prima possibile".

Subito dopo c'è stato il taglio della torta e il dono consegnato dal Benevento al Club Shanghai, consistente nelle tre divise ufficiali. I tifosi hanno ricambiato con una suggestiva targa donata a Oreste Vigorito. "La deve leggere quando ha qualche ripensamento", queste le parole di Mario Corona che hanno chiuso una serata da ricordare per il Club e per il Benevento Calcio.