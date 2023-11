Benevento, test con la Primavera nella seduta a porte aperte La squadra di Andreoletti ha proseguito la preparazione al match col Monopoli

Test con la Primavera di Dario Rocco per il Benevento. I giallorossi sono proiettati al match di domenica, quando saranno di scena al Veneziani per affrontare il Monopoli di Tomei. Per l'occasione, c'è stata l'apertura dei cancelli dell'Imbriani per l'ormai consueta seduta a porte aperte. Nei due tempi di gioco, Andreoletti ha utilizzato tutti i calciatori a disposizione. Non hanno preso parte alla partitella i vari El Kaouakibi e Berra, i quali hanno svolto un lavoro differenziato insieme ai giovani Agnello, Perlingieri e Rillo. Lavoro in palestra, invece, per Ciano.

Nella formazione del primo tempo, si sono visti Manfredini tra i pali e la linea difensiva formata da Viscardi, Terranova e Pastina. A centrocampo Agazzi e Talia, con Rossi e Improta esterni. In avanti Ferrante, mentre Ciciretti e Bolsius hanno agito tra le linee. Nella ripresa, il tecnico giallorosso ha utilizzato il restante della rosa: davanti all'estremo difensore Nunziante, sono stati inseriti Alfieri, Capellini e Viscardi. A centrocampo Masciangelo, Tello, Pinato e Benedetti con Karic e Kubica alle spalle di Marotta.

Per la Primavera, invece, Rocco ha schierato Di Martino, Panzarino, Eletto, Guerra, Ciurleo, Donatiello, Carriola, Sorrentino e Francescotti. I giallorossini, reduci dal pareggio col Bari, nel prossimo fine settimana riposeranno, con l'appuntamento che è fissato al 25 novembre, quando scenderanno in campo in casa del Napoli.

La preparazione del Benevento proseguirà domani mattina, poi nel pomeriggio di sabato partirà alla volta di Monopoli con il bus societario dopo la rifinitura.