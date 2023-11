Monopoli-Benevento, rivivi la conferenza stampa di Andreoletti Il tecnico giallorosso ha parlato in vista del match della trasferta del Veneziani

Vigilia del match tra Monopoli e Benevento, sfida che si giocherà domani al Veneziani con fischio d'inizio fissato alle 16:15. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Andreoletti ha presentato così l'incontro.

Come stanno Berra e Ciano? Terranova potrebbe giocare?

"Ciano e Berra sono due situazioni che stiamo cercando di gestire. Camillo ha un problema al ginocchio, saranno entrambi convocati. Terranova mi sta mettendo in grande difficoltà da qualche settimana. Parliamo di un calciatore di grande esperienza, è diventando un punto di riferimento per i compagni. Dobbiamo capire quanti minuti ha nelle gambe. La valutazione la stiamo facendo sui quattro calciatori che siamo a disposizione, considerato che Berra non è pronto dall'inizio. Dovremo essere bravi a togliergli il dominio del gioco, sappiamo che non sarà una passeggiata. Dovremo essere bravi a reggere".

Il Benevento ha bisogno di ritrovare la giusta qualità?

"Nelle valutazioni che faccio sui vari Ciano, Bolsius e Ciciretti è legata a due aspetti: su quanto si attengano agli aspetti della squadra nelle due fasi e su questo sono soddisfatto. Poi è chiaro che ti aspetti sempre delle giocate individuali, quando manca si rischia di vanificare il giudizio".

Che dubbi ci sono nella scelta della formazione?

"Il dubbio è sull'attaccante. I ragazzi mi hanno messo in difficoltà, questo è un piacere. Valutiamo tutti, cerchiamo di alzare la qualità, ma tenendo l'equilibrio. El Kaoukibi sta bene, ha lavorato a parte perché doveva recuperare. Benedetti mi sta mettendo in difficoltà, ma la scelta dei due quinti è abbastanza assodata".

Cosa ne pensa del Monopoli?

"Tutte le domeniche affrontiamo avversari con una organizzazione importante. Il Monopoli ha una identità chiarissima, con un'alta percentuale di possesso palla. Non mi aspetto catenacci, dobbiamo andarci a prendere il dominio. Sono tanti gli aspetti che ci possono metterci in difficoltà, ma ho massima fiducia: sono convinto che siamo sulla strada giusta. Abbiamo gli strumenti per fare una partita di qualità".

Pinato come sta?

"Ieri ha avuto una ricaduta, non sembra nulla di grave. Non sarà della partita, questo ci dispiace. Spero di averlo a disposizione per la prossima partita con il Monterosi".

Cosa deve migliorare il Benevento nella gestione?

"Dobbiamo essere più bravi nel gestire la partita, provando a chiuderla quando c'è l'occasione. Bisogna gestire la palla con maggiore pazienza, senza lesinare di mandare la palla in tribuna. Per riuscire a stare davanti dobbiamo crescere, uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare è nella gestione. In certi momenti dobbiamo anche addormentare la partita".

Tello può essere un'arma?

"L'ho utilizzato sulla trequarti, si sta allenando con buona disponibilità. La sufficienza non basta, voglio calciatori che fanno bene in intensità e in qualità. Ho aspettative altissime perché ha un motore da categoria superiore. Se vuole riprendersi la maglia da titolare, deve alzare il ritmo".

Come procede il recupero di Simonetti?

"Le tempistiche le conoscevamo. Si tratta di un infortunio non banale, non possiamo pensare di recuperarlo nell'immediato".

Quali aspetti avete analizzato dopo il Giugliano?

"Siamo stati attenti ad analizzare le cose buone, al tempo stesso credo sia più importante lavorare su quello che è mancato. L'aspetto su cui siamo stati meno bravi è quello della lettura. Una squadra matura deve essere brava a reggere, in quel momento non lo siamo stati. Mi aspetto un Monopoli che domani proverà spesso a prenderci altri".

Quanto manca a Ciciretti per recuperare?

"Inizio a vedere che sta bene. Col Giugliano stava entrando, c'è massima fiducia da parte mia. In allenamento vedo cose straordinarie, ha qualità tecniche incredibili. Da parte mia c'è la volontà di metterlo in campo quanto prima, ma si devono verificare le condizioni. Credo che sia uno dei calciatori che può spostarci gli equilibri, si tratta di una sfida che dobbiamo vincere. Passa tutto dal nostro lavoro e dalla sua volontà. Quanto saremo bravi a centrare questi obiettivi, quanto prima lo vedremo in campo".

Cosa ne pensa di Alfieri?

"E' un calciatore forte. In quel ruolo siamo veramente tanti e con grande qualità. Alfieri è sempre sul pezzo, poi è chiaro che torniamo al discorso di Ciciretti. Mi piacerebbe premiare tutti, ma ne entrano solo cinque. Credo che le prestazioni di qualità siano figlie di come lavoriamo in settimana. Alfieri potrà essere utile per il futuro di questa squadra".