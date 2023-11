Benevento, Ottogol andrà in onda martedì 21 novembre alle 20:30: i dettagli Nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata alla squadra giallorossa

Andrà in onda il prossimo 21 novembre, eccezionalmente di martedì, l'atteso appuntamento con Ottogol. La trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio, condotta da Sonia Lantella, comincerà a partire dalle 20:30 su Ottochannel canale 16. Previsto un approfondimento sul match tra la squadra di Andreoletti e il Monopoli, in programma domani al Veneziani. Ci saranno anche dei collegamenti da Salerno per il Gran Galà del Calcio, evento in cui sarà premiato il tecnico Andreoletti come miglior giovane allenatore della scorsa stagione.