Serie C / Diretta Monopoli-Benevento 1-0, LIVE Al Veneziani il confronto tra biancoverdi e giallorossi della 14^ giornata

45' - Comincia il secondo tempo

45'+1' - Termina il primo tempo: Monopoli-Benevento 1-0

45' - Un minuto di recupero

40' - Spinge il Benevento, ma non riesce a impensierire il Monopoli negli ultimi venti metri

30' - Ammonito Capellini

29' - Benevento vicino al pareggio: traversa di Improta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sulla ribattuta Pastina conclude a botta sicura, ma Cristallo respinge quasi sulla linea di porta

23' - Conclusione dal limite di Vassallo: Paleari devia in angolo

17' - Gran palla di Borello per Starita che insacca, ma è in posizione di fuorigioco

15' - Il Benevento aumenta il ritmo alla ricerca del pareggio

9' - Ci prova Marotta, ma la conclusione della punta giallorossa viene deviata in angolo da Fazio

5' - Monopoli in vantaggio. Subito in rete la squadra di casa con Iaccarino che punisce Paleari su assist di Borello

3' - A differenza delle ultime uscite, Masciangelo sta giocando sul versante destro con Improta sulla corsia mancina

1' - Comincia Monopoli-Benevento

0' - Le squadre sono in campo. Si osserva un minuto di silenzio per le vittime della strada

Monopoli-Benevento 0-0, il tabellino

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, Cristallo; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D'Agostino; Spalluto. A disp.: Alloj, Botis, Di Benedetto, Cargnelutti, Fornasier, De Paoli, Santaniello, De Risio, Piarulli, Simone, De Santis, Hamlili, Mazzotta, Riccardi, Peschetola. All.: Tomei

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina; Masciangelo, Talia, Agazzi, Improta; Karic, Bolsius; Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Kubica, Ciano, Ferrante, Berra, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Tello, Rossi, Ciciretti. All.: Andreoletti

Arbitro: Emmanuele di Pisa. Assistenti: Marchetti di Trento e Catani di Fermo. Quarto ufficiale: Lascaro di Matera

Rete: 5'pt Iaccarino

Note: Ammonito Capellini. Minuti di recupero 1'pt

Monopoli-Benevento, il prepartita

Al Veneziani si affrontano Monopoli e Benevento per la 14^ giornata del campionato di Serie C. I giallorossi sono reduci dal pareggio interno col Giugliano, un risultato che ha alimentato la striscia di risultati utili consecutivi. Il Monopoli, invece, dopo un avvio negativo ha trovato la giusta quadra, come dimostrato dagli undici punti ottenuti nelle ultime cinque partite di campionato.