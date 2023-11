Benevento, Andreoletti: "Il Monopoli ci ha dominato, per noi un bagno di umiltà" Le parole del tecnico giallorosso dopo la debacle del Veneziani

Ecco le dichiarazioni di Andreoletti al termine del match tra Monopoli e Benevento: "Masciangelo sulla destra? Ci aspettavamo una partita molto aggressiva, quindi la possibilità di giocare a piede invertito in mezzo al campo poteva essere utile. Lo abbiamo fatto troppo poco, ma credo che qualsiasi scelta avessi fatto sarebbe stata ugualmente una prestazione negativa perché il Monopoli è stato più bravo di noi".

"Nel calcio sono importanti i duelli, oggi l'avversario è stato più bravo a vincerli. Il Monopoli ha vinto con grande merito, per noi è un bagno di umiltà. Si cresce anche da queste partite, ci prendiamo questo 3-0 che deve servirci per i prossimi impegni".

"È stata una prestazione non soddisfacente, abbiamo fatto fatica ad avere la stessa qualità tecnica degli avversari. Siamo stati perdenti in tutto, grande umiltà e testa bassa: c'è da lavorare".

"Marotta dal primo minuto? Ha fatto molto bene con Messina e Giugliano, quindi ho scelto di confermarlo. Chi parte dalla panchina non viene bocciato".

"Siamo sofferenti sul piano fisico? Abbiamo sofferto in tutto. Il Monopoli ci ha dominato. Faccio fatica a trovare qualcosa di positivo, se non dal fatto che da queste sconfitte deve nascere qualcosa dentro di noi per affrontare la prossima partita con la giusta intensità".

"Cambiare a livello tattico? Se guardiamo la partita di oggi è giusto cambiare tutto, ma non possiamo basarci su questo. Valuteremo tutto perché abbiamo una settimana lunga per lavorare".