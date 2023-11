Monopoli, Tomei: "Ottima prestazione contro una squadra molto forte" Il commento del tecnico biancoverde dopo il successo del Veneziani

Soddisfatto Tomei per la vittoria conquistata al Veneziani contro il Benevento: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione al cospetto di una squadra molto forte. Le risposte da parte dei nostri giovani sono state bellissime. Siamo un gruppo che ha bisogno di intensità, questo campionato è molto duro a livello fisico e tutte le partite sono di livello. Ci piace anche palleggiare e giocare a calcio, abbiamo fatto molto bene anche questo. Starita? Per noi ha una importanza vitale. È un attaccante moderno, lavora molto senza palla. Abbiamo bisogno di calciatori del genere, soprattutto in un campionato del genere dove tutti devono correre".